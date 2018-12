Domani sera, nel match di Coppa Italia contro il SudTirol, sarà Salvador Ichazo a difendere la porta del Torino e non il titolarissimo Salvatore Sirigu. Per l'estremo difesnore uruguaiano la sfida contro la formazione di Bolzano, allenata dall'ex centrocampista granata Paolo Zanetti, sarà importante per dimostrare di meritarsi la permanenza al Torino.



Il contratto di Ichazo scadrà infatti il prossimo 30 giugno e i dirigenti granata stanno valutando se sia il caso o meno di rinnovarlo.