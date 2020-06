C'è anche il nome di Sebastiano Esposito nella lista dei possibili rinforzi del Torino sul taccuino di Davide Vagnati. L'attaccante di proprietà dell'Inter non è una priorità, considerato che i nerazzurri difficilmente lo cederebbero a titolo definitivo ma, casomai, solo in prestito.



Un'eventuale offerta per Esposito arriverà però solamente dopo eventuali cessioni che andranno a sfoltire il reparto offensivo. Tra coloro che potrebbero lasciare il Torino c'è Simone Zaza.