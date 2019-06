Tra i giocatori che il Torino sta valutando per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione c'è anche Manolo Gabbiadini. L'attaccante della Sampdoria piace per la sua duttilità, per la sua capacità di giocare sia come prima che come seconda punta.



In attacco il Torino sta seguendo anche Patrick Cutrone, Andrea Petagna e Christian Kouamé ma l'eventuale arrivo di un altro centravanti dipenderà molto dal futuro di Simone Zaza.