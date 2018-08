Il Torino guarda in casa Roma. Come scrive Tuttosport, il club granata vuole Maxime Gonalons, centrocampista in uscita dai giallorossi, cercato anche dal Crystal Palace. Petrachi e Cairo sono al lavoro per risolvere il problema ingaggio: 2 milioni di euro a stagione, l'idea è quella di spalmare su un contratto più lungo, sino al 2022.