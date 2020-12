Al Torino servono rinforzi: il deludentissimo avvio di stagione della squadra di Marco Giampaolo, che è stata finora capace di raccogliere appena 6 punti in 11 partite giocate. A gennaio sarà quindi necessario correre ai ripari: tra i giocatori che il dt Davide Vagnati sta seguendo c'è anche Roberto Inglese.



L'attaccante è in uscita del Parma ed era già stato seguito dal Torino in estate, poi il direttore tecnico granata ha preferito virare su Federico Bonazzoli. Ma con Vincenzo Millico e Simone Edera che sono in uscita, un nuovo acquisto nel reparto offensivo è possibile.