Il Torino continua a studiare il mercato alla ricerca di nuovi rinforzi da regalare a Mazzarri e ha già individuato il nome giusto per il centrocampo a gennaio: nel mirino dei granata è finito Steven Nzonzi. Lo rivela l'edizione odierna di Tuttosport, spiegando come arrivare al francese, prestato dalla Roma al Galatasaray, sia complicato ma non impossibile: i turchi hanno speso 500mila euro per il prestito e hanno la possibilità di riscattare l'ex Siviglia a fine stagione per 16 milioni oppure nel 2021 per 13, ma non navigano nell'oro e qualora uscissero ai gironi di Champions (ora ultimi con un punto nel girone con PSG, Real Madrid e Bruges) potrebbero lasciar partire subito Nzonzi e liberarsi dei suoi 3,5 milioni netti d'ingaggio. Il secondo ostacolo è dato dai rapporti complicati tra il Toro e la Roma dopo il caso Petrachi, Nzonzi potrebbe costituire un'occasione di riappacificazione e non solo, anche un'opportunità di mercato: la Roma cerca un difensore per il futuro, i granata hanno tre giovani scoperti da Petrachi (Bonifazi, Bremer, Lyanco) che potrebbero fare al caso dei capitolini e quindi entrare nei discorsi.