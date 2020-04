Si dovrebbe tenere al Filadelfia, al chiuso, la tradizionale cerimonia di commemorazione delle vittime dell'incidente aereo del 1949 in cui persero la vita anche i giocatori del Grande Torino.



Per via del Coronavirus, lunedì 4 maggio non si potrà tenere a Superga la tradizionale messa e nemmeno la cerimonia di lettura dei nomi dei caduti da parte del capitano della squadra, per questo motivo Don Riccardo Robella celebrerà la messa al Filadelfia: la commemorazione dovrebbe essere trasmessa in diretta streaming.