Lorenzo De Silvestri negli scorsi giorni ha prolungato il contratto con il Torino fino al 31 agosto ma non è certo di restare in granata anche nella prossima stagione. Per quello servirebbe un nuovo rinnovo ma il direttore tecnico Davide Vagnati sta ora prendendo tempo.



Nel frattempo, come riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, il Bologna e la Sampdoria (squadra nella quale il terzino ha già giocato prima di arrivare al Torino) hanno avviato un corteggiamento sempre più insistente per il giocatore, la cui priorità è però quella di restare in Piemonte.