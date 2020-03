Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Bologna sarebbe tornato sulle tracce di Lyanco. Il difensore brasiliano aveva vestito la maglia rossoblù nella scorsa stagione, quando era stato ceduto in prestito dal Torino, ed è molto stimato dal tecnico Sinisa Mihajlovic (che lo aveva conosciuto e allenato la prima volta proprio durante la sua esperienza in granata).



Sarebbe stato proprio Mihajlovic a chiedere espressamente alla dirigenza rossoblù Lyanco come rinforzo della difesa del suo Bologna per la prossima stagione.