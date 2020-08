Armando Izzo è uno dei giocatori che dovrebbe lasciare il Torino in questa sessione di mercato. Tra le società che più hanno seguito da vicino il difensore c'è l'Inter ma il "caso Conte" sta ora bloccando la trattativa.



Izzo, infatti, è molto apprezzato dal tecnico pugliese che, al momento, non è però certo di restare in nerazzurro: in caso di addio dell'allenatore all'Inter anche la trattativa per il difensore del Torino rischierebbe di naufragare. Per il centrale resta invece viva la pista Atalanta, il club bergamasco non è però disposto a spendere i 25 milioni di euro richiesti da Urbano Cairo.