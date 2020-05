E' una fase delicata questa per il Torino: il presidente Urbano Cairo ha avviato le trattative per far arrivare sotto la Mole un nuovo direttore sportivo, Davide Vagnati, mentre sul futuro dell'attuale uomo-mercato, Massimo Bava, ci sono ancora parecchie incognita.



Il "caso ds" ha ora rallentato anche le trattative per i rinnovi dei contratti, in particolare quella per Lorenzo De Silvestri (in scadenza a fine stagione). Nelle prossime settimane, quanto dovrebbe esserci maggiore chiarezza sui ruoli di Bava e di Vagnati nel Torino, la trattativa potrebbe comunque riprendere.