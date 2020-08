Mentre la delusione per la mancata promozione in serie A non è stata ancora del tutto smaltita, in casa Chievo Verona si sta guardando al futuro. Tra i giocatori seguiti dal club veneto c'è anche Vincenzo Millico, attaccante che già un anno fa era stato vicino al prestito in gialloblù.



L'operazione è al momento bloccata perché il neo allenatore del Torino, Marco Giampaolo, vuole prima valutare Millico in ritiro: se non sarà convinto dall'attaccante classe 2000, l'ipotesi di un suo prestito al Chievo Verona prenderà piede.