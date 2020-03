Dopo più di tre anni dall'ultima partita giocata con la maglia del Camerun, Nicolas Nkoulou avrebbe dovuto ora tornare in Nazionale. Era intervenuto anche il ministro dello sport camerunese per convincere il difensore del Torino a rivestire la maglia dei Leoni Indomabili in vista della prossima Coppa d'Africa: il Coronavirus ha poi rimandato il ritorno di Nkoulou in nazionale.



Nel 2017 il centrale granata aveva alzato al cielo, da capitano, la Coppa d'Africa vinta proprio dal Camerun. Da quel momento aveva scelto di lasciare la nazionale.