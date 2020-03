Nonostante lo stop forzato al campionato per via dell'emergenza Coronavirus, in casa Torino non si sono fermate le trattative per i rinnovi di contratto di due giocatori: Cristian Ansaldi e Lorenzo De Silvestri.



L'emergenza sanitaria che ha colpito l'Italia ha costretto il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava a rimandare gli appuntamenti con i procuratori dei due terzini, ma appena sarà possibile le parti in causa si incontreranno per porre le firme sui nuovi contratti.