La consueta conferenza stampa della vigilia di Marco Giampaolo non ci sarà: il caso di positiva al Covid-19 di un calciatore del Torino e l'obbligatorio isolamento a cui si è sottoposta l'intera squadra, allenatore compresa, non permetterà al tecnico di incontrare tutti i giornalisti per la presentazione della delicata partita contro l'Atalanta di sabato.



Nel frattempo, da registrare che tutti i tamponi a cui si sono sottoposti i calciatori del Torino negli ultimi giorni sono risultati negativi.