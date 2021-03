Rolando Mandragora in questo momento è in Lituania dove, questa sera, spera di poter scendere in campo per qualche minuto con la maglia dell'Italia nelle qualificazioni al Mondiale. Ma il centrocampista del Torino con il cuore è anche nella sua Scampia: ha infatti donato 200 uova di Pasqua ai ragazzi ​del semiconvitto nell'Oratorio Don Guanella.



Mandragora è stato ringraziato per il gesto da Don Aniello Manganiello, che gestisce il semiconvitto: "​Condividere qualcosa di ciò che siamo e di ciò che abbiamo, ci rende più preziosi e più solidali nei confronti di chi è nel bisogno. Caro Rolando, a nome dei ragazzi e dei bambini del semiconvitto Opera Don Guanella di Napoli, ti voglio ringraziare con queste parole che ci nascono dal cuore. Grazie".