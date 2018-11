Gianluca Petrachi, direttore sportivo del Torino, parla di Andrea Belotti a Sky Sport: “Quando uno non viene convocato in Nazionale c'è amarezza, è l'espressione più bella e una soddisfazione unica. Però Andrea credo abbia il carattere giusto per dimostrare che è tornato, domenica lo ha dimostrato ampiamente. Solo le prestazioni faranno capire a Mancini che è indispensabile avere Belotti in azzurro, ma dipende soprattutto da lui”.