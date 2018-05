Missione in Sud America per il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi. Il dirigente granata, infatti, ha lasciato l'Italia per recarsi oltreoceano per portare avanti personalmente alcune trattativa. Secondo quanto trapelato da fonti sudamericane, nel mirino del club granata ci sarebbe Matias Vargas.



Matias Vargas è un centrocampista argentino classe 1997 di proprietà del Velez, nonostante la giovane età in questa stagione ha già collezionato 23 presenze, arricchite da 5 gol e ben 11 assist.