Intervenuto a Rai Sport prima della sfida contro la Cremonese, il ds del Torino, Davide Vagnati, ha parlato anche del futuro di Andrea Belotti: "E' un perno della squadra, mi auguro rimanga con noi il più a lungo possibile. Il suo contratto è in scadenza nel 2022 ma c'è ancora tempo per parlarne. Nel calcio non si sa mai, può succedere di tutto ma ci auguriamo resti con noi. Andrea tiene molto al Torino ed è una cosa molto importante, vediamo cosa succederà in futuro".



LA NUOVA STAGIONE - "Abbiamo tutto per fare qualcosa di diverso dall'ultima stagione, siamo convinti di poter invertire la rotta per il bene di tutti".