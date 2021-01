A pochi minuti dalla sfida contro il Benevento, il ds del Torino, Davide Vagnati, ha parlato a Sky: "Abbiamo tempo per mettere a posto una stagione sin qui negativa, abbiamo tutte le possibilità per farlo. Non è andata bene con Marco, lo ringrazio per quanto fatto. Ora c'è una nuova pagina, con Davide Nicola, spero si possa fare molto bene. Quando l'ho chiamato, dopo un'ora era già a parlarci. Vuole dire tanto, abbiamo bisogno di un condottiero. Abbiamo dimostrato con lo Spezia di essere bloccati, di non riuscire a fare ciò di cui abbiamo le qualità".



SU SANABRIA E GEDSON FERNANDES - "Davide è stato chiaro, vuole vedere quali esigenze ci sono. Stiamo valutando qualche cosa, poi vedremo".