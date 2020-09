Davide Vagnati, ds del Torino, ha parlato a Sky prima della partita contro l'Atalanta: "Abbiamo cercato di preparare la partita nella maniera giusta".



SU TORREIRA - "E' un giocatore importante, potrebbe spostare gli equilibri, non solo nel Torino. Ha costi veramente alti, non è semplice, vedremo".



SULL'ATTACCO - "Nuova punta? E' una priorità, in questo momento abbiamo solo tre attaccanti. Stimiamo Millico, vogliamo che resti con noi, le sue qualità piacciono al mister".