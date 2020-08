Prima del fischio d’inizio di Bologna-Torino, il direttore sportivo granata Davide Vagnati ha risposto così a Sky Sport alle domande su Marco Giampaolo e sul suo possibile futuro sulla panchina granata per il dopo Moreno Longo: “Sicuramente è un allenatore che stimiamo, ma per ora è tesserato per un altro club e dunque parlarne non mi sembra corretto. Sicuramente comunque è un ottimo allenatore. Quando arriverà il nome? Speriamo nel più breve tempo possibile, ci sono dei tempi tecnici da dover affrontare, noi sappiamo quel che vogliamo e siamo tranquilli e fiduciosi“.