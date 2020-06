Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato a Sky Sport prima della partita contro la Lazio: "Non mi piace parlare degli avversari, non è corretto. La Lazio ha una grandissima squadra, dovremo stare attenti e fare una prestazione importante".



SUL CALENDARIO - "Abbiamo partite difficili, ma la squadra è molto valida, sono convinto che se facciamo una prestazione di grande voglia e ferocia, possiamo toglierci sempre soddisfazioni".



SULLA SFIDA CON IL CAGLIARI - "Ho visto la delusione negli occhi dei ragazzi alla fine della partita, avevamo la sensazione di poterla rimettere in piede. Abbiamo un percorso da fare, dobbiamo assolutamente arrivare alla salvezza, abbiamo tutte le carte per farlo".



SU ZAZA - "Non è il timing giusto per parlare di mercato, specie prima di una partita così importante. Simone è un giocatore davvero forte, ha grande qualità e personalità. Può fare di più, ma potrà darci una mano da qua alla fine".



SU FARES - "I giocatori che ho avuto ce li ho sempre avuti. Dopo la salvezza faremo tutti i discorsi che vogliamo. C'è stima nel ragazzo, ma prima dobbiamo arrivare alla fine, il Torino merita una classifica migliore".