Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Fulham vuole acquistare Sasa Lukic in questa sessione di mercato ed è pronto ad alzare la propria offerta al Torino arrivando a mettere sul piatto oltre 9 milioni di euro.



Il Torino ne vorrebbe 15 per lasciare partire il centrocampista serbo ma si può chiudere a 12 milioni. Nei prossimi giorni sono previsti nuovi contatti tra le parti per cercare di trovare un accordo.