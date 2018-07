"Ljajic resta" ha dichiarato solamente pochi giorni il presidente del Torino Urbano Cairo, ma ora le cose potrebbero cambiare perché per il fantasista è finito nel mirino del Fulham. La società inglese, neopromossa in Premier League, è in cerca di rinforzi per tornare tra le protagoniste del campionato inglese.



Per il momento il Fulham ha fatto solamente un sondaggio per Ljajic, nessuna offerta è stata ancora presentata, ma nel caso dovesse proporre una cifra intorno ai 15 milioni di euro il presidente Cairo potrebbe decidere di vendere il trequartista.