Simone Edera resterà al Torino indipendentemente dal fatto che Adem Ljajic decida di rimanere o di lasciare la squadra granata. Quando mancano sempre meno ora alla chiusura del calciomercato in Turchia, il Besiktas sta ancora cercando di convincere il trequartista serbo a trasferirsi a Istanbul: il Torino, dal canto suo, sta attendendo di apprendere la decisione finale dello stesso Ljajic ma, nel frattempo, ha deciso di trattenere Edera.



Se Ljajic dovesse alla fine rimanere in granata, Walter Mazzarri avrà quindi a disposizione cinque attaccanti per il resto del campionato: oltre ai già citati Edera e Ljajic, a completare il reparto offensivo ci saranno Belotti, Zaza e Falque.