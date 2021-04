Per Iago Falque questa al Benevento non è stata, fino a questo momento, una stagione particolarmente fortunato. L'attaccante spagnolo ha spesso dovuto fare i conti con alcuni infortuni che non gli hanno permesso di giocare con continuità e dare il proprio contributo alla causa giallorossi.



A fine campionato tornerà dal prestito al Torino dove potrebbe restare: tutto dipenderà dalla conferma o meno di Davide Nicola. L'allenatore ha conosciuto e apprezzato Falque al Genoa e lo terrebbe volentieri con sé in granata.