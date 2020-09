Fino a qualche settimana fa Vincenzo Millico sembrava destinato a lasciare il Torino per trasferirsi in prestito a una società dove avrebbe potuto giocare con maggiore continuità, ora la sua cessione è stata bloccata e la sua partenza non è più certa.



Tutto dipenderà dal mercato in entrata: se nella prossima settimana arriveranno alla corte di Marco Giampaolo altri due attaccanti, allora Millico verrà ceduto in prestito. In caso contrario potrebbe restare.