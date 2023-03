Mergim Vojvoda potrebbe essere uno dei giocatori del Torino che la prossima giornata finirà sul mercato. Il terzino, infatti, in questa stagione non ha convito e la società granata potrebbe decidere di cederlo.



Il finale di stagione sarà decisivo per il numero 27 granata che dovrà dimostrare di meritare di restare al Torino anche in futuro.