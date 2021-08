Simone Zaza resterà al Torino o andrà via? Molto dipenderà da cosa ne sarà di Andrea Belotti. Se il Gallo dovesse essere ceduto, la permanenza di Zaza sarebbe certa (si contenderebbe con Antonio Sanabria la maglia da titolare per il ruolo di prima punta).



In caso di permanenza di Belotti, invece, Zaza potrebbe essere sacrificato sul mercato perché gli spazi in campo per lui potrebbero ridursi in maniera drastica. Molto probabilmente la questione Zaza si risolverà solamente a fine sessione estiva di calciomercato.