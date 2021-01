Chistian Kouamé e il Torino sono sempre più distanti: la Fiorentina negli scorsi ha bloccato la cessione dell'attaccante che Cesare Prandelli quest'oggi ha rilanciato in Coppa Italia nel match contro l'Inter. L'ivoriano è stato tra i protagonisti della partita: suo il gol dell'1-1 che ha portato il match fino ai tempi supplementari.



La rete segnata in coppa allontana ulteriormente Kouamé dal Torino: la Fiorentina non ha infatti ancora deciso se cedere o no il giocatore, la prestazione in coppa dell'ivoriano farà certamente riflettere i dirigenti viola.