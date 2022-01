Tra i giocatori su cui il direttore tecnico del Torino, Davide Vagnati, ha posato i propri c'è anche Gabriel Strefezza. L'eventuale arrivo del calciatore brasiliano dal Lecce nel mercato di gennaio sembra però improbabile: il club salentino, infatti, non vuole privarsi a stagione in corso di uno dei suoi giocatori importanti.



Più probabile quindi che per l'eventuale arrivo al Torino di Strefezza se ne dovrà parlare a fine campionato.