L'Olympique Lione ha aperto alla cessione di Joachim Andersen: il calciatore danese è uno dei rinforzi chiesti da Marco Giampaolo per la difesa del suo Torino ma per portarlo in granata saranno necessari 25 milioni di euro. E' questa la richiesta del club francese.



Urbano Cairo e Davide Vagnati stanno valutando con che formula presentare l'offerta, l'idea è quella di proporre all'Olympique Lione un prestito con diritto di riscatto. Prima di acquistare, però, il Torino deve vendere e sfoltire la propria difesa.