Con l'arrivo del nuovo anno riaprirà anche ufficialmente il calciomercato. La sessione invernale di compravendite vedrà però un Torino fermo per quanto riguarda le trattative in entrata: fino a quando la situazione allenatore non sarà del tutto chiarita (Walter Mazzarri per ora è confermata ma l'impegno in Coppa Italia contro il Genoa sarà decisivo per il suo futuro), Urbano Cairo non porterà a termine nuovi acquisti.



Discorso diverso invece per quanto riguarda il mercato in uscita: Kevin Bonifazi, Simone Edera, Vittorio Parigini e Vincenzo Millico dovrebbero infatti tutti lasciare il Torino.