Mino Raiola, il più celebre tra i procuratori sportivi italiani, nelle prossime settimane e mesi sarà chiamato a lavorare a stretto contatto con il Torino. Molte delle trattative della società granata, sia in entrata che in uscita, riguardano infatti proprio il procuratore campano.



Tra i giocatori assistiti da Raiola ci sono infatti Giacomo Bonaventura e Andrea Pinamonti, che sono seguiti con grande interesse dal Torino (per il primo la trattativa è già partita). Ma Raiola è anche il procuratore di Armando Izzo, giocatore che potrebbe lasciare la squadra di Moreno Longo nella prossima estate.