Mercato chiuso? Più o meno. Se dalle 20 di ieri sera le società di serie A hanno bloccato tutte le trattative in entrata, quelle in uscita sono ancora in corso: in molti campionati stranieri, come ad esempio in Spagna e in Francia, il mercato è ancora aperto e, inoltre, anche le società di serie C hanno ancora la possibilità di acquistare nuovi giocatori.



In casa Torino saranno almeno quattro i calciatori a partire nelle prossime settimane: il primo sarà M'Baye Niang, destinato ad una tra Nizza e Siviglia, Mattia Aramu e il terzino Alessandro Fiordaliso verranno prestati in serie C, Karlo Butic potrebbe invece essere ceduto, sempre in prestito, a qualche società straniera.