Come riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, tra le tante squadre interessate Gleison Bremer c'è anche il Milan. Il difensore brasiliano del Torino da tempo è al centro di una trattativa con l'Inter ma la società granata è pronta ad ascoltare qualsiasi offerta per poi cedere il giocatore al miglior offerente.



L'Inter è ancora più avanti nella trattativa per il giocatore ma il Milan sta provando lo sgambetto ai cugini.