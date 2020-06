Andrea Belotti è finito nel mirino del Monaco. La società del Principato, secondo quanto riportano i media francesi, starebbero pensando proprio al Gallo per rinforzare il proprio reparto offensivo nel caso in cui Ben Yedder dovesse essere ceduto.



Difficilmente però il Torino lascerà partire il proprio capitano, anche se nel suo contratto è sempre prevista la clausola rescissoria da 100 milioni di euro valida solamente per le squadre straniera. Clausola che il Monaco però non ha intenzione di pagare.