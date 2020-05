Uno dei giocatori seguiti con maggiore attenzione dal Torino nelle ultime settimane rischia di accasarsi altrove: parliamo del terzino greco ​Kostas Tsimikas, di proprietà dell'Olympiakos.



Il calciatore greco è infatti in trattativa con il Nizza che sta cercando di approfittare proprio del fatto che la società granata non ha ancora sciolto le riserve sull'affare. Il campionato francese è già concluso e il Nizza può ora concentrarsi esclusivamente sul mercato, il Torino sta invece prendendo tempo: prima di prendere qualsiasi decisione sul mercato, infatti, il dt Vagnati vuole prima valutare con attenzione tutti i giocatori in rosa nel finale di questo campionato.