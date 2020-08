In casa Torino non ha ancora trovato una soluzione la questione portiere. Salvatore Sirigu ha chiesto di essere ceduto ma al momento per il portiere non è ancora giunta nessuna offerta: il direttore tecnico Davide Vagnati si sta comunque guardando intorno alla ricerca di un eventuale sostituto e tra i profili valutati con maggiore attenzione c'è quello di Luigi Sepe.



Da parte del Parma è ora arrivato un'apertura all'eventuale cessione dell'estremo difensore. ​"Per fare soldi bisogna vendere i giocatori importanti. Alle nostre condizioni qualcuno potrà partire" ha dichiarato il direttore sportivo Marcello Carli questa mattina in conferenza stampa.