Yann Karamoh è stato l'ultimo acquisto del Torino nella sessione estiva di calciomercato: l'attaccante francese è arrivato a titolo definitivo dal Parma ma ha firmato un contratto di una sola stagione.



Una durata anomala per il contratto di un neoacquisto di 24 anni: il Torino ha però un'opzione per il prolungamento del contratto di Karamoh per altre due stagioni da esercitare nel caso in cui dovesse riuscire a convincere Ivan Juric delle sue qualità.