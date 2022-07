Tra i giocatori che interessano di più al Torino in questa sessione di mercato c'è Armand Laurientè, trequartista francese di proprietà del Loriente. Della trattativa ne ha parlato il presidente del club francese, Fery, rispondendo su Instagram a un tifoso granata che gli chiedeva lumi sullo stato della trattativa.



"Avete ragione, Armand Laurienté è un grande giocatore. Grazie per i vostri messaggi, anche se non sono sicuro che sia il modo giusto per arrivare ad un trasferimento. Piuttosto un modo migliore potrebbe essere quello di dire ai proprietari del vostro club di fare ciò che è necessario, visto che anche altre squadre sono interessate” ha scritto il presidente del Lorient.