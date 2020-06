Non è certo un mistero che il Torino ha messo nel mirino Joao Pedro: i contatti tra la società granata e l'entourage sono già stata avviati, anche se una trattativa vera e propria non è ancora partita. Questo perché il Cagliari sta prendendo tempo e vuole rimandare ogni discorso a campionato finito.



Il club sardo è consapevole del fatto che se Joao Pedro proseguirà il campionato sulla stessa strada degli scorsi mesi (sia in termini di qualità di prestazioni che di gol e assist) il valore del suo cartellino non può che aumentare. Al momento il brasiliano è valutato circa 20 milioni di euro.