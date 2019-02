Andrea Petagna da alcune settimane è finito nel mirino del Torino. Il centravanti della Spal è stato individuato come possibile rinforzo in attacco nel caso uno tra Andrea Belotti e Simone Zaza dovesse essere ceduto la prossima estate.



In questo campionato Petagna ha già messo a segno dieci gol (più uno in Coppa Italia): un vero e proprio record per un giocatore che in serie A si era fermato a un massimo di cinque reti stagionali. L'ottimo rendimento in zona gol, sta facendo aumentare sempre più il valore del cartellino di Petagna: il Torino, se vorrà prenderlo, rischia di pagarlo molto caro.