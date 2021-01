Tra i centrocampisti seguiti dal Torino in questa sessione di mercato c'è anche Gedson Fernandes, mezzala portoghese di proprietà del Benfica che attualmente è in prestito al Tottenham Hotspur. In Inghilterra il centrocampista non sta però trovando spazio e per questo i suoi agenti lo hanno proposto al Torino.



Davide Vagnati si è mostrato interessato al possibile affare ma la trattativa non è mai decollata: considerata la delicata posizione in classifica della squadra, in questa sessione di mercato i granata preferiscono puntare su calciatori che già conoscono il campionato italiano e il tecnico di Nicola.