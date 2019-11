Tra i calciatori del Torino in scadenza di contratto c'è Lorenzo De Silvestri: il terzino destro è un elemento importante all'interno dello spogliatoio granata ma, con un Cristian Ansaldi in grande forma e Ola Aina in netta crescita, gli spazi in campo per lui si stanno riducendo sempre più.



La trattativa per il suo rinnovo del contratto è al momento in stand by: il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Massimo Bava vogliono infatti capire se il giocatore potrà essere ancora utile in futuro alla squadra granata.