Tra i giocatori valutati dal Torino per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione c'è anche Rodrigo De Paul dell'Udinese. La trattativa per l'argentino si è però fatta subito in salita per due motivi: le alte richieste economiche del club friulano per il cartellino del giocatore e la volontà dello stesso di De Paul di essere protagonista in Champions League.



Il Torino ha così scelto di virare con decisione su Simone Verdi, che è diventato ora il principale obiettivo di mercato della società del presidente Urbano Cairo.