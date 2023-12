In casa Torino negli ultimi giorni si è valutato il ritorno di Kevin Bonifazi, difensore che sta trovando poco spazio al Bologna e che piace molto al dt Davide Vagnati (che lo aveva acquistato per circa 12 milioni quando era alla Spal).



La trattativa però si è al momento congelata perché per Ivan Juric non è al momento una priorità rinforzare il reparto difensivo.