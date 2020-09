Gian Marco Ferrari e il Torino sono sempre più distanti. Dopo che il Sassuolo ha respinto la prima offerta presentata dal club granata per il difensore, la trattativa si è raffreddata.



Prima di acquistare un nuovo difensore, il Torino deve prima cedere: Izzo, Lyanco e Djidji sono sul mercato ma per il momento nessuna trattativa si è concretizzata. In caso di cessione di uno di questi giocatori, prima di tornare su Ferrari, Vagnati e Cairo cercheranno di convincere il Lione a cedere Joachim Andersen.