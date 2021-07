Marko Pjaca è uno dei giocatori che il Torino ha messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo di Ivan Juric. Il croato è in un'uscita dalla Juventus e il dt Davide Vagnati ha già avviato i contatti con l'entourage del giocatore ma anche con i dirigenti bianconeri.



Il Torino vorrebbe Pjaca con la formula del prestito con diritto di riscatto, la Juventus invece preferirebbe invece che venisse inserito la clausola per l'obbligo di riscatto: per questo motivo c'è ancora distanza tra le parti.